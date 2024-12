Documentaire

La révolution bolchévique de 1917 a deux conséquences majeures. Tout d’abord, elle entraîne la signature d’une paix séparée entre la Russie et l’Allemagne et, donc, un affaiblissement du camp allié ; d’autre part, la crainte d’une extension de la révolution au reste de l’Europe, notamment à la suite des évènements en Irlande et des grèves en Angleterre va renforcer le pouvoir des chefs militaires et rendre la guerre de plus en plus impopulaire dans les deux camps.