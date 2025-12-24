Documentaire

On croyait tout savoir du naufrage du « Titanic ».Pourtant, de vieilles photographies et l’obstination du journaliste irlandais Senan Molony apportent aujourd’hui un nouvel éclairage sur la catastrophe du 15 avril 1912.L’enquête officielle semble avoir délibérément occulté quelques vérités dérangeantes…

Une mystérieuse tache noire sur la coque du paquebot…

Lorsque Senan Molony repère cette anomalie sur les photos d’un album acquis aux enchères, il la met immédiatement en relation avec un événement connu des historiens : un incendie survenu dans une soute à charbon quelques jours avant le départ.

Le journaliste irlandais, qui enquête depuis près de trente ans sur le Titanic, est persuadé depuis longtemps que la véritable raison du naufrage reste à découvrir.

Les clichés, qui dormaient dans un grenier et retracent la brève histoire du navire, sont l’œuvre de l’ingénieur électricien du Titanic, John Kempster.

Sa profession lui a permis d’immortaliser la mise à l’eau de celui qu’on annonçait comme le plus grand bateau de son époque et surtout insubmersible.

Le « roi des océans » n’achèvera pas son voyage inaugural et reste désormais associé à l’un des plus lourds bilans humains de l’histoire maritime : 1 500 personnes périrent par une nuit glaciale au milieu de l’Atlantique Nord.

Les causes de la tragédie sont connues : un iceberg heurté à pleine vitesse.

Mais, pour Senan Molony, les zones d’ombre demeurent : comment expliquer que le Titanic ait sombré si rapidement, en deux heures quarante ?

Et pourquoi le navire allait-il si vite ?

Sur les photos modélisées en 3D et colorisées, la tache noire est située à l’emplacement exact de l’impact avec l’iceberg.

Se pourrait-il que sa coque ait été déjà fragilisée avant de quitter son port d’attache ?

Le journaliste interroge des experts en feux de charbon et en métallurgie qui acceptent de se prêter à des simulations, ainsi que l’écrivain Brad Matsen, spécialiste de la construction du Titanic.

Des scènes de reconstitution font revivre le procès et les témoignages de l’époque, sur lesquels s’appuie Senan Molony pour remonter le fil des événements.

Comme celui de ce pompier qui raconte n’avoir embarqué que pour combattre le feu qui continuait de brûler les réserves de charbon depuis le départ de Belfast.

Au cours de son enquête, il apparaît que les effets de l’incendie sur l’état du paquebot aient été dramatiques.

Lorsque le Titanic prend la mer à Southampton le 12 avril 2012, les risques d’une catastrophe étaient très élevés.

Mais les intérêts de la compagnie maritime et du gouvernement britannique ont primé, puis prévalu dans l’enquête officielle au détriment de la vérité…

Réalisation: Sam Berrigan Taplin

Année: 2017