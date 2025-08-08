Podcast

Le 1er janvier 1917, le corps de Grigori Raspoutine est repêché dans les glaces de la Petite Neva, à Petrograd. Deux jours plus tôt, il avait été attiré dans un piège tendu par le prince Félix Ioussoupov et le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar Nicolas II. Abattu par balles, Raspoutine respirait encore lorsqu’il fut jeté dans le fleuve. Ainsi s’éteignait un homme… et naissait une légende, aussi obscure que fascinante.

Qui était réellement Grigori Efimovitch Raspoutine ? Visionnaire ou imposteur ? Saint homme ou charlatan ? Conseiller providentiel ou symbole d’une monarchie à bout de souffle ? Pour certains biographes, il incarna un acteur central des dernières années de la Russie impériale ; pour d’autres, il ne fut qu’un personnage marginal, exagérément grossi par les fantasmes de son temps.

Figure adulée, redoutée, souvent haïe, Raspoutine reste au cœur de multiples récits contradictoires. Était-il un mystique aux dons de guérisseur ou un débauché manipulateur ? Un homme de foi ou un jouisseur incontrôlable ?