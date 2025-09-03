Documentaire

Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née le 4 février 1925 à Paris, en France. Ginette est une témoin importante de l’Holocauste, et elle s’engage activement pour sensibiliser le public à cet épisode sombre de l’histoire.

En avril 1944, alors âgée de 19 ans, Ginette et sa famille ont été arrêtées par les nazis et déportées au camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Ginette a survécu à plusieurs camps, dont Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen et Theresienstadt. Après la libération des camps, elle est rentrée en France.

Malgré les épreuves qu’elle a traversées, Ginette Kolinka a consacré sa vie à la transmission de son histoire et à la lutte contre l’antisémitisme, la haine et l’oubli. Elle a commencé à témoigner publiquement de son expérience dans les années 2000 et a participé à de nombreuses conférences, rencontres scolaires et événements autour de la mémoire de la Shoah.