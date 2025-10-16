Documentaire

Découvrez l’histoire méconnue des véritables Papillon, ces deux hommes qui ont défié la mort, la jungle et la légende. Les deux prisonniers les plus célèbres du bagne inhumain de Cayenne sont sans aucun doute Henri Charrière, alias Papillon, et René Balbenoit, des voyous français de l’entre-deux guerres.

Ce documentaire-fiction traite de la vie hors du commun de ces personnages, de leur évasion de Cayenne jusqu’à leur consécration à Hollywood grâce au film « Papillon » et ses stars Steve McQueen et Dustin Hoffman.

Mais quelle est la véritable histoire derrière ce mythe hollywoodien ?