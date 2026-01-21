Ressources Dans la même catégorie

Conférence La justice et la guerre d’Algérie La guerre d’Algérie ne s’est pas jouée uniquement dans les djebels ou les rues de la Casbah, mais elle...

Documentaire Sabotage à Auschwitz-Birkenau – Le soulèvement des oubliées L’incroyable histoire d’une rébellion à Auschwitz, peu avant la libération du camp. Estusia, Regina, Rosa et Ella sont pendues...

Documentaire La sécurité du général De Gaulle : une mission impossible Pendant plus de dix ans, quatre hommes d’exception ont eu pour mission de protéger Charles de Gaulle, l’un des...

Article Un Américain dans les camps pour Japonais – Bill Manbo Le 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Ce jour-là, le Japon...

Podcast Quelle est l’origine de la marque « Häagen-Dazs » ? Derrière son nom aux sonorités scandinaves et son image haut de gamme, la marque Häagen-Dazs évoque immédiatement la gourmandise,...

Podcast Les aristos du crime Franck Ferrand nous fait revivre aujourd’hui l’assassinat de Raspoutine. Il revient sur ce qui s’est passé au palais Youssoupov,...

Documentaire Ce navire cherche les bombes immergées de la Seconde Guerre mondiale À la fin de la Seconde Guerre mondiale, déchets et munitions ont été déversés dans la mer Baltique. Ces...

Documentaire Les espions sous l’occupation C’est un épisode héroïque et méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Hiver 43 : De Gaulle envoie secrètement ses...

Documentaire 1954-61, les bombes H de la guerre froide Le 1er mars 1954, les États-Unis lancent l’opération « Castle Bravo » qui consiste à faire exploser dans l’atmosphère la première...

Documentaire La 2ème guerre mondiale en couleur (13/13) Le dernier acte Le 6 août 1945, le bombardier B29, baptisé Enola Gay, largue la première bombe atomique de l’histoire sur la...

Documentaire Alias Caracalla, au coeur de la Résistance – 2/2 Adapté des mémoires de Daniel Cordier, qui a participé au scénario, cette remarquable minisérie d´Alain Tasma offre un regard...

Documentaire La bataille du charbon : reconstruction de la France après-guerre Si d’un côté, en août 1944, la vie revient après quatre années d’occupation, la France gît à terre et...

Documentaire Corée, une guerre sans fin Entre 1950 et 1953, les Américains larguent plus de bombes sur la Corée que durant la Seconde Guerre mondiale. La...

Documentaire Dangers dans le ciel – Perte de repères : vol Crossair 498 Peu après son décollage de l’aéroport de Zurich le 10 Janvier 2000, le vol Crossair 498 vire brusquement vers...

Documentaire Les villes sous l’occupation – Brest (2/2) Brest, dans le Finistère, compte parmi les villes qui ont été le plus bombardées au cours de la Seconde...

Documentaire Le secret du Blitzkrieg Durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne d’Hitler a mis à mal ses opposants par une...

Article 4 novembre 1995, l’assassinat de Yitzhak Rabin L’histoire du Moyen-Orient a été marquée par de nombreux événements violents, mais peu ont eu un impact aussi symbolique...

Documentaire Dunkerque, tenir à tout prix En juin 1940, alors que l’armée allemande se trouve à quelques kilomètres seulement de Dunkerque, où s’entassent des troupes...

Documentaire Comment ces trois barons ont dominé le trafic de drogue mondial Avec leur bras armé, la DEA (Drug Enforcement Administration), les États-Unis frappent fort. Mais le trafic se déplace, se...