5 août 1944, deux mois après la Normandie, les Alliés lancent un deuxième débarquement en France. Nom de code : Dragoon. Lieu : La Provence. Objectif : conquérir les ports de Toulon et de Marseille puis remonter vers le Nord et vaincre l’Allemagne nazie. Pour la première fois depuis la défaite de 1940, une armée française va se battre sur le sol national. Cet événement fait pour la première fois l’objet d’un film documentaire. Porté par la voix du comédien Charles Berling, Provence, août 1944, l’autre débarquement retrace, à travers d’exceptionnelles archives filmées et des témoignages exclusifs, le déroulement de ces journées décisives dans l’histoire de la 2ème guerre mondiale et la libération de l’Europe. 70 ans après, grâce à ce film, les héros de cette épopée, les généraux de Lattre et de Monsabert, les soldats français de l’armée d’Afrique, les paras anglais et américains ou encore les Résistants, revivent et allument dans notre mémoire la flamme du souvenir de ce fait historique peu connu du grand public.
Réalisé par Christian Philibert, Laurent Moënard
Écrit par Christian Philibert, Laurent Moënard