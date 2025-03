Documentaire

Le 16 Février 1965, lors d’un meeting, Malcom Little, connu sous le Malcom X, est abattu de 16 balles dans la poitrine à l’âge de 39 ans. Par son action militante pour la création d’un état noir indépendant, il avait rendu aux noirs américains leur dignité dans l’Amérique de la ségrégation. Près d’un demi-siècle après sa mort, la question demeure : Qui a tué Malcom X ?Ceux qui ont tiré étaient membres du mouvement radical ‘’ Nation of Islam’’ dont Malcolm X a été l’un des personnages les plus influents, mais on ne connaît toujours pas les commanditaires de ce meurtre qui arrangeait certains dirigeants de l’époque.Malcom X s’était rapproché de Martin Luther King et de nombreux dirigeants africains qui critiquaient la politique extérieure américaine dans les pays du tiers-monde. Y avait-il un plan au plus haut niveau de l’Etat pour éliminer certains leaders noirs ?