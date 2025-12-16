Mais qui a tué Malcolm X ? Vraisemblablement ni Muhammad Aziz, ni Khalil Islam qui ont passé plus de 20 ans en prison pour l’assassinat de cette figure de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Car les deux hommes dont le second est mort en 2009 devraient être innocentés.Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, devrait d’ailleurs déposer une demande en ce sens devant la Cour suprême de New York. « Ces hommes n’ont pas eu droit à la justice qu’ils méritaient », a-t-il déclaré dans le New York Times.