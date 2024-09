Documentaire



Ohio, États-Unis. Les berges du lac Érié prennent des airs des longues plages du nord de la France pour la plus imposante reconstitution de la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord : D-Day Conneaut. Motivés par la présence de vétérans, un peu plus d’un millier d’hommes et de femmes revivent un tournant du dernier grand conflit mondial. Leur objectif ? Honorer et faire en sorte que les gens se souviennent de ceux qui sont allés au front pour mettre fin au cauchemar.

Réalisateur : Pascal Carron