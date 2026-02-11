Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...
Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...
Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste,...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
Pour la première fois en France, des documents secrets des archives soviétiques! Le groupe de chasse « Normandie- Niemen » ,...
En 1914, une poignée d’hommes, de femmes et d’enfants se retrouvent abandonnés sur l’île de Clipperton, un minuscule atoll...
Pape Jean-Paul II a été connu pour son opposition à la mafia et sa lutte contre le crime organisé...
Après la libération de Paris, l’armée britannique pénétra en Belgique, la 3ème armée américaine en Moselle et l’armée française...
A la fin de la guerre, le slogan du gouvernement est » peupler ou périr » : l’immigration transforme...
Au tournant des années 1970, l’Italie est un pays en ébullition pris entre des poussées progressistes et des mouvements...
\r\nCette série documentaire retrace la construction de l’identité noire française et donne la parole aux acteurs et héritiers de...
Fondée en 1922, l’Union des républiques socialistes soviétiques est rapidement devenue une superpuissance rivale de l’Occident. De l’ascension de Staline...
En dépit du pacte germano-soviétique, Hitler a décidé d’annexer la Russie, considérée comme un espace vital pour le peuple...
Cette série documentaire décrit avec précision le déroulement les événements dramatiques qui ont mené à la catastrophe nucléaire de...
Le mur de Berlin, « Mur de la honte » pour les Allemands de l’Ouest et officiellement appelé par...
Le 22 avril 1945, l’Armée rouge entre dans Berlin. Pilonnés par les Russes, les Berlinois font face aux bombardements...
Quand les photos d’anonymes racontent l’histoire. Une chronique du XXe siècle à travers des clichés amateurs et les témoignages...
Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...
