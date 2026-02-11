Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les chauffeurs de la Drôme Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...

Podcast La véritable histoire de Lily Bollinger, une dame dans le Champagne Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...

Podcast L’espion qui vendait les secrets des Alliés aux nazis Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....

Podcast La première femme cosmonaute Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste,...

Documentaire Histoire du trafic de drogue (2/3) – L’heure des barons Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...

Documentaire La formidable aventure de l’escadrille Normandie- Niemen Pour la première fois en France, des documents secrets des archives soviétiques! Le groupe de chasse « Normandie- Niemen » ,...

Podcast Naufragés, les Robinsons de Clipperton En 1914, une poignée d’hommes, de femmes et d’enfants se retrouvent abandonnés sur l’île de Clipperton, un minuscule atoll...

Documentaire Le Pape contre la Mafia Pape Jean-Paul II a été connu pour son opposition à la mafia et sa lutte contre le crime organisé...

Documentaire Se peupler ou périr | L’histoire de l’Australie en couleurs A la fin de la guerre, le slogan du gouvernement est » peupler ou périr » : l’immigration transforme...

Documentaire Les années de plomb en Italie en 1970 Au tournant des années 1970, l’Italie est un pays en ébullition pris entre des poussées progressistes et des mouvements...

Documentaire 1940 – 1974, le temps des migrations \r

Cette série documentaire retrace la construction de l’identité noire française et donne la parole aux acteurs et héritiers de...

Documentaire Le mur de Berlin – Guerre froide et propagande Le mur de Berlin, « Mur de la honte » pour les Allemands de l’Ouest et officiellement appelé par...

Documentaire Le bunker d’Hitler, dernière demeure d’un dictateur #1 Le 22 avril 1945, l’Armée rouge entre dans Berlin. Pilonnés par les Russes, les Berlinois font face aux bombardements...

Documentaire L’histoire à travers des photos | Instantané d’histoire Quand les photos d’anonymes racontent l’histoire. Une chronique du XXe siècle à travers des clichés amateurs et les témoignages...