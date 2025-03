Documentaire

Comment un militant socialiste révolutionnaire de 1912 a pu devenir, dix ans plus tard, le chef du gouvernement fasciste qui gouvernera l’Italie pendant plus de vingt ans ? Quels sont les racines idéologiques, les alliées et les ennemis, les chances et les imprévus qui ont marqué le début du chemin politique de Benito Mussolini ? Dans quelle mesure la première guerre mondiale a été un tournant décisif pour l’histoire italienne et le berceau de la naissance du fascisme ? De l’antimilitarisme internationaliste à l’interventionnisme nationaliste, de la révolution rouge à la révolution noire, les débuts du Duce sont le récit d’un cheminement personnel et national. Homme de volonté et de violence, Mussolini a été l’auteur de le révolution fasciste, un événement qui a fait basculer un jeune État libéral dans le totalitarisme, qui a transformé une démocratie fragile en une dictature liberticide. Un documentaire d’Edoardo Malvenuti.