Ressources Dans la même catégorie

Documentaire SNCF-Renault : les fantômes de la collaboration « SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont...

Podcast Otto Skorzeny Franck Ferrand nous entraîne sur les traces d’Otto Skorzeny, figure redoutée du Troisième Reich, officier SS et maître des...

Documentaire La guerre du désert La guerre du Désert est un épisode de la Seconde Guerre mondiale, qui s’étend de juin 1940 à février...

Documentaire Luftwaffe – Les avions de chasses La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...

Article 1945, l’après-guerre : le plan Marshall À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l’Europe était en ruines. Les grandes puissances européennes avaient...

Podcast L’affaire Salan et la guerre d’Algérie Le procès historique du général Salan est raconté par Franck Ferrand avec son invité, un ténor du barreau de...

Documentaire Les énigmes de l’histoire – Howard Hughes Qu’est-il arrivé à Howard Hughes ? Riche, célèbre et toujours sous les feux de la rampe, est-ce un désordre...

Documentaire Avancées du programme Mercury | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale L’Amérique envoie pour la première fois un homme en orbite. Des caméras spéciales suivent le lancement de navettes spatiale....

Documentaire Le maître et l’indigène Ce documentaire retrace le parcours d’instituteurs de l’école coloniale d’Algérie, leur arrivée dans la colonie, leur première classe, leur...

Documentaire D’Auschwitz à Jérusalem Le 14 Mai 1948 à Tel Aviv, David Ben Gourion proclamait devant mille personnes émues aux larmes la création...

Documentaire 1930. Le couronnement de l’empereur d’Éthiopie Le 2 novembre 1930, à 38 ans, le ras (un titre de noblesse) Tafari Makonnen devient empereur d’Éthiopie sous...

Documentaire Hiroshima, Nagasaki : 70 ans après Peter Scott va visiter les deux villes japonaises anéanties à l’époque par les bombes atomiques pour parler aux survivants...

Documentaire Les objets de la grande guerre – 3 – En suivant les Tanks Evocation de la Guerre 1914-1918 grâce aux objets du quotidien. A travers les très riches collections de l’Historial de...

Documentaire Les grandes batailles, Normandie #1 La bataille de Normandie est l’une des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. Elle...

Documentaire Saddam Hussein | Dictateurs, mode d’emploi (2/6) Dans cet épisode : comment Saddam Hussein a dirigé l’Irak d’une main de fer pendant trente ans, avant de...

Documentaire L’Empire britannique en couleurs – 3 – Un lourd héritage Dans la période de l’après-guerre, de nombreux Anglais émigrent en Australie ou au Canada, tandis que des immigrés arrivent...