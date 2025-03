Documentaire

Émilien, André et Gilbert Albany ont capté avec leurs objectifs plus de 100 ans d’histoire de La Réunion. Leurs photos et films constituent un fonds patrimonial exceptionnel. C’est l’histoire d’un témoignage remarquable et unique sur La Réunion. L’histoire d’une famille de photographes sur trois générations : Emilien Albany, le grand-père, amateur éclairé et bricoleur de génie ; André Albany, le père, premier photographe et cinéaste professionnel réunionnais formé dans l’Hexagone et Gilbert Albany, le fils, spécialiste de la photographie couleur.