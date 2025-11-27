Podcast

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir : deux figures incontournables de la pensée française du XXe siècle. Philosophes, écrivains, compagnons de vie et de lutte, ils ont redéfini l’amour, l’engagement et la liberté.

Dans cet épisode, Franck Ferrand revient sur leur rencontre, leurs combats politiques, leurs œuvres majeures, et la complexité de leur relation. Un récit dense et captivant, à la croisée de la philosophie, de la littérature et de l’Histoire.

Découvrez l’histoire vraie d’un couple hors normes, qui a incarné une époque.