Ressources Dans la même catégorie

Article 1948 – Lancement de la 2 CV Citroën C’est à l’âge de vingt-deux ans qu’André Citroën, alors jeune ingénieur, fait une découverte qui marquera l’histoire de l’automobile....

Podcast Une histoire du IIIème Reich Pour commencer, Franck Ferrand retrace la carrière du n°2 du régime nazi, le maréchal Goering.

Podcast Faut-il tuer Yamamoto ? Avril 1943. Les services américains interceptent et décryptent un message capital : l’amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de...

Article Révolution iranienne de 1979 : causes, faits & conséquences L’année 1979 ne représente pas seulement une date dans les manuels d’histoire ; elle symbolise le moment où l’équilibre...

Podcast Antifascisme : aux origines de la luttre contre le fascisme Dans l’Italie de Mussolini, tout le monde ne se résigne pas. Dès les années 1920, des militants, des intellectuels...

Article Les causes de la 1ère guerre mondiale expliquées simplement Comprendre l’origine de la Grande Guerre, c’est plonger dans un labyrinthe de tensions accumulées pendant des décennies. En 1914,...

Article Mai 68, mythe révolutionnaire ou crise générationnelle ? Mai 1968. Deux mots, une date, une secousse qui continue d’ébranler la mémoire collective française. Cinquante ans après les...

Documentaire Les soldats français du Reich (2/2) Entre 1941 et 1945, dans les rangs de la Wehrmacht ou de la SS, puis de la Milice, près...

Documentaire Les rescapés – Les miraculés du vol Air Inter n°148 Le 20 janvier 1992, un Airbus de la compagnie Air Inter, en provenance de Lyon, s’approche de l’aéroport de...

Conférence La liberté est fragile… Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...

Documentaire Le vol de La Joconde Au début du XXème siècle, La Joconde est perdue au milieu d’autres œuvres italiennes au Musée du Louvre. Jusqu’au...

Documentaire Des œillets pour la révolution Le 25 avril 1974, au Portugal, la révolution des oeillets mettait fin à la dictature salazariste et à cinq siècles...

Podcast Les images perdues du premier pas sur la lune (1/2) Le 21 juillet 1969, lors de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent pour la première...

Documentaire La symphonie de Leningrad (2/2) En septembre 1941, la Wehrmacht pilonne Leningrad, mais ne se risque pas à la prendre d’assaut : Hitler veut...

Documentaire La France sort de la tragedie (1/4) 9 mai 1945 : Paris est dans la rue. Ivre de gratitude, la foule acclame l’armée des vainqueurs sur...

Documentaire Corée du Nord, le rapatriement En 1959 commence le rapatriement en Corée du Nord, le « paradis sur terre », des Coréens résidant au...

Documentaire Holocauste – Résistance Du ghetto de Varsovie au camp de Sobibor, des groupes de juifs organisent d’héroïques opérations de résistance. Très peu...

Documentaire Les nazis et l’argent : au coeur du IIIe Reich Comment l’Allemagne hitlérienne a-t-elle pu avec peu de devises, un chômage de masse, d’insuffisantes ressources naturelles et un appareil...

Documentaire Les ailes de la guerre – Corée, combat sur Mig Alley \r

Pendant la guerre de Corée, les as de l’aviation américaine risquent leur vie à bord de leurs F-86 Sabre...