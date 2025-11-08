Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les Irlandais pendant la guerre civile d’Espagne Dans le cadre des études historiques sur la réaction internationale et la participation étrangère à la guerre civile espagnole,...

Podcast Faut-il (encore) lire Foch ? Marc Bloch et Raymond Aron en faisaient un dangereux illuminé, la réincarnation des idées napoléoniennes aux conséquences effroyables en...

Podcast La France sous l’Occupation Franck Ferrand et ses invités plongent à l’époque de la France sous l’Occupation allemande. La France sous l’Occupation allemande...

Documentaire La guerre du désert durant la seconde guerre mondiale Dans la fournaise du désert. C’est Mussolini, le dictateur italien qui se lança dans une campagne improvisée avec pour...

Podcast Où est passé Mehdi Ben Barka ? Paris, 29 octobre 1965. Mehdi Ben Barka, figure majeure de l’opposition au roi Hassan II, remonte le boulevard Saint-Germain...

Podcast La vie privée d’Eva Braun Il est un des hommes les plus connus du XXe siècle ; mais on parle rarement de sa vie...

Documentaire L’artillerie destructrice de la Wehrmacht En temps de paix cinq années sont nécessaires pour concevoir, tester et produire un nouvel engin de combat. Entre...

Documentaire Frosia, une femme libre au Goulag Euphrosinia Kersnovskaïa, dite Frosia, est née en 1907 à Odessa, sa famille a fui la révolution bolchévique et s’est...

Documentaire Histoires d’Histoire – Soldats et indigènes des deux guerres mondiales (1/2) En septembre 1914, plus de mille calédoniens sont mobilisés pour partir au front en Europe. Aucun kanak ne fera...

Podcast Quinze jours en enfer dans l’ombre des Grandes Jorasses C’est un monde vertical de pierre grise et de glace bleuâtre. D’ombre et de froidure : dans cette face...

Documentaire La fin de l’empire colonial Britannique Dans cet épisode, nous explorons le rôle changeant de la relation entre les Windsor et le Commonwealth et les...

Documentaire Le Titanic sorti des eaux Une équipe de scientifiques et d’archéologues lance une expédition utilisant les nouvelles technologies de scan pour révéler l’épave du...

Documentaire Eva Braun, la maîtresse d’Hitler https://www.youtube.com/watch?v=AhzVVJjTkcY Eva Anna Paula Braun, née le 6 février 1912 à Munich et morte le 30 avril 1945 à...

Documentaire 14-18 L’Allemagne envahit la Belgique, la bataille de Verdun L’Allemagne envahit le 4 août 1914 une Belgique pourtant restée neutre et y rencontre une résistance farouche et héroïque...

Documentaire Ravensbruck, le camp oublié Située à près de 80 kilomètres au Nord de Berlin, en Allemagne, l’ancienne commune Ravensbrück a abrité, entre 1939...

Documentaire La menace brune : une histoire de l’extrême droite depuis 1980 Fin des années 50, au moment de la guerre d’Algérie, l’extrême-droite française fait son retour. Elle se mobilise massivement...

Documentaire Vichy, la prise de pouvoir par Philippe Pétain À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...