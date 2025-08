Podcast

Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques. Fuyant ces images simplistes, reprises d’ailleurs dans la propagande de guerre, le livre d’Anthony Guyon retrace l’histoire complexe et étonnante d’un corps d’armée de ses origines à sa disparition en 1960. Les tirailleurs étaient-ils tous sénégalais ? Quel rôle joue Louis Faidherbe dans la création de ce corps africain ? Quelles seront les forces et les limites de l’analyse de Charles Mangin sur la « force noire » ? Pourquoi les Anglais et les Allemands estimaient-ils l’envoi d’un corps de couleur comme un scandale ? Quels fut le rôle de ces soldats pendant la Grande Guerre et la deuxième Guerre mondiale ?