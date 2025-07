Documentaire

Les premiers mots de Nelson Mandela à sa sortie de prison, le 11 février 1990, après 27 années de captivité ne sont autre que : « Je suis ici devant vous non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur ». Première terre africaine colonisée, l’Afrique du Sud est aussi la dernière à se libérer. Mais est-ce vraiment la fin d’une histoire coloniale aussi longue que violente ?

L’histoire en mouvement

Portée par le récit face caméra, aussi savant que vivant, de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, cette collection documentaire met l’histoire en mouvement. Des frises chronologiques animées accueillent images, documents et archives, illustrant les dix grandes dates évoquées. En reconstituant, au fil d’une enquête captivante, ces événements inscrits dans les manuels scolaires, et en les replaçant dans plusieurs temporalités (au travers des différents calendriers), la série rend ainsi sensible la manière dont l’histoire s’écrit, se date et se commémore. Une approche nouvelle du sujet, où se croisent art de la narration, techniques ludiques d’animation et rigueur scientifique.

