Documentaire

En 1955, l’assassinat au Mississippi d’un jeune Noir accusé d’avoir sifflé une femme blanche secoue les États-Unis, et joue un rôle primordial dans le déclenchement du mouvement pour les droits civiques. Portrait glaçant d’une Amérique capable de tous les extrêmes.

Sa mère l’avait prévenu : dans le Mississippi, la condition des Noirs est bien plus terrible qu’à Chicago, terre promise où ils bénéficient de plus de droits et sont plus en sécurité. « Si tu vois une femme blanche arriver en face de toi, tu descends du trottoir et tu baisses la tête. » En 1955, Emmett Till, 14 ans, en vacances chez son oncle dans le sud des États-Unis, siffle (ou aurait sifflé) la vendeuse d’une épicerie de la petite ville de Money. Trois nuits plus tard, deux hommes blancs le tirent du lit et l’enlèvent. On repêchera dans la rivière Tallahatchie son corps méconnaissable, le visage déformé par les coups et troué d’une balle. Les obsèques publiques du jeune homme, que sa mère a voulues à cercueil ouvert, connaissent un fort retentissement national et international. À l’issue de leur procès, les deux auteurs de l’enlèvement, mari et beau-frère de la vendeuse, sont hâtivement acquittés par un jury exclusivement blanc. Quatre mois plus tard, se sachant protégés par la loi, Roy Bryant et J. W. Milam reconnaissent leur crime dans le magazine Look, contre 4 000 dollars.

Un système se révèle

Parmi les faits divers les plus célèbres de l’histoire des États-Unis, le meurtre d’Emmett Till tient une place à part parce qu’il démontre par l’irrationnel la cruauté de la ségrégation raciale mise en place. « C’est tout un système qui se révélait aux yeux du pays et de l’opinion mondiale, explique l’un des intervenants de ce documentaire accablant. C’est à partir de là que l’attention s’est portée sur les problèmes interraciaux dans le Sud profond. » Avec l’écho populaire dont bénéficia cette affaire, plus rien ne sera comme avant. Les photos épouvantables du supplicié et l’impunité des deux meurtriers contribuèrent à déclencher le mouvement pour les droits civiques des années 1950 et 1960, cent jours avant la rébellion de Rosa Parks. Avec une redoutable efficacité narrative, ce film raconte l’engrenage des événements et de leurs conséquences, en donnant la parole aux acteurs de l’époque, dont « Mama Till », mère courage du jeune disparu, et les amis d’Emmett présents lors de son funeste séjour dans le Mississippi. Un portrait glaçant d’une certaine Amérique, prise entre le déni de ses turpitudes et la peur irrationnelle des Noirs.

Documentaire de Stanley Nelson (États-Unis, 2023)

