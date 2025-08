Documentaire

Tandis que le FBI surveillait Robert Oppenheimer, figure centrale du projet Manhattan, qui visait à mettre au point la bombe atomique américaine, ses confrères livraient tranquillement des informations à l’URSS. Focus sur une affaire d’espionnage qui a contribué à déclencher la guerre froide.

De 1942 à 1946, le projet « Manhattan » est mené dans le plus grand secret afin de mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Tout au long du processus, les Américains tentent de contrer toute fuite d’information. Robert Oppenheimer, célèbre directeur scientifique du laboratoire de Los Alamos (Nouveau-Mexique), est étroitement surveillé par le FBI depuis les années 1930, en raison de ses affinités communistes. En revanche, rien ne freine son proche collaborateur Klaus Fuchs, physicien allemand naturalisé britannique, qui parvient à transmettre des données sensibles à l’URSS. C’est également le cas de deux Américains : Theodore Alvin Hall, physicien travaillant sur la bombe à implosion, et Oscar Seborer, technicien et ingénieur, identifié comme espion il y a seulement une dizaine d’années.

Climat de défiance

En 2023, le film Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan contribuait à faire largement connaître les coulisses de la naissance de la bombe atomique, en explorant les dilemmes moraux vécus par le scientifique et les imbrications entre avancées techniques et responsabilités éthiques. Nourri de nombreux témoignages et d’images d’archives, ce documentaire met quant à lui en lumière l’injustice vécue par Oppenheimer qui, sans jamais avoir trahi son camp, se vit interdire l’accès aux secrets atomiques en prévision d’une audition, en 1954, en plein maccarthysme, alors que plusieurs espions avérés ne furent jamais inquiétés ou ne furent démasqués que sur le tard. Quatre-vingts ans après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, ce film dévoile les dessous d’une célèbre affaire d’espionnage, révélant comment le climat de méfiance et la surveillance exercée par les deux camps ont influencé le développement de la bombe atomique et contribué à instaurer l’équilibre de la terreur. Retour sur un affrontement clé qui a précipité le début de la guerre froide.

Documentaire de Bertina Henrichs (2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 27/10/2025