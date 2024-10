Documentaire

Pourquoi le pape Pie XII, au pouvoir de 1939 à 1958, a-t-il gardé le silence face à l’extermination des juifs par les nazis ? Face aux accusations de complaisance, son successeur François a ouvert en 2020 les archives du Vatican.

Depuis les années 1960, notamment avec la pièce de théâtre Le vicaire de l’Allemand Rolf Hochhuth, qui l’accuse d’indifférence face à la persécution des juifs et la Shoah, le pape Pie XII est régulièrement mis en cause pour avoir gardé tout au long de la Seconde Guerre mondiale un silence absolu face aux crimes du nazisme. Réclamées depuis des décennies par les historiens et les organisations juives, les archives de son pontificat ont été ouvertes en 2020 sur décision du pape François. Son mutisme s’explique-t-il par son souci, comme l’affirment ses défenseurs, de rester neutre et de ne pas exposer les catholiques aux représailles nazies ? A-t-il cherché à s’opposer d’une manière quelconque à l’extermination des juifs ? Qu’en savait-il, et quelle était sa marge de manœuvre ? Quel rôle a joué l’antisémitisme avéré d’une partie de l’Église et du Vatican dans cette inertie manifeste ?

Accord secret

À peine élu, en 1939, Pie XII reçoit les émissaires de Hitler au Vatican pour des négociations secrètes. Le IIIe Reich veut éviter que l’Église catholique condamne publiquement sa politique guerrière et ses persécutions antisémites. Le pape accède à cette demande, à condition que les catholiques gardent leur liberté de pratiquer leur religion. Pour comprendre les conséquences de cet accord secret, ce documentaire s’appuie sur ce que les archives ont révélé à ce jour, avec l’éclairage des historiens David I. Kertzer, Klaus Kühlwein et Emma Fattorini, tous trois spécialistes du sujet. Un bilan nuancé et riche d’enseignement de l’attitude du Saint-Siège et de son chef à l’égard de la Shoah, y compris après 1945, lorsque des criminels de guerre allemands ont bénéficié de complicités actives au sein du Vatican.

Documentaire de Christel Fomm (Allemagne, 2021, 53mn)

