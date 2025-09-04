Documentaire

Le 6 août 1945, à 8 h 15, l’équipage américain de l’Enola-Gay largue la première bombe atomique utilisée en temps de guerre, sur Hiroshima. L’explosion pulvérise tout sur 12 km² : la boule de feu rase la ville, des incendies se propagent, et des vents violents projettent les corps et les débris. Près de 80 000 personnes périssent sur le coup.

La bombe « Little Boy », d’une puissance équivalente à 15 000 tonnes de TNT, suivie d’une autre bombe larguée sur Nagasaki, inaugure une nouvelle ère : l’ère nucléaire.