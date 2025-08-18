Podcast

Au début des années 2000, Li Li, une jeune étudiante chinoise, est choisie pour participer à un échange avec une université française. Au cours de ces trois premières années d’études, elle se spécialise en “génie des systèmes mécaniques”, et effectue un stage chez Valeo, un équipementier automobile de renommée mondiale, pour valider sa licence. Évidemment, Li Li n’est pas censée avoir accès à des dossiers sensibles ou à des plans top secrets. Pourtant, chaque jour, cette étudiante repart avec un énorme disque dur… De quoi éveiller des soupçons chez bon nombre de ses collègues.

Un épisode écrit par Licia Meysenq et raconté par Juliette Livartowski.

Connaissez-vous l’histoire est un podcast de Binge Audio écrit et raconté par Juliette Livartowski. Autrice : Juliette Livartowski. Réalisation : Paul Bertiaux. Production : Charlotte Baix et Juliette Livartowski. Edition : Marie Foulon. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité sonore Binge Audio : Jean-Benoît Dunckel (musique) et Bonnie El Bokeili (voix). Identité graphique : Sébastien Brothier (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez.

