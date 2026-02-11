Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique. L’homme propose de vendre des photos de documents ultra-secrets contre 20 000 livres par livraison, sinon il ira voir les Soviétiques. Berlin accepte : l’espion est baptisé “Cicéron”. Les pellicules révèlent des plans et messages “hautement confidentiels” sur la stratégie des Alliés, jusqu’aux indices d’Overlord. Mais l’affaire se grippe : filatures, soupçons britanniques, codes changés, trahisons internes et paranoïa à Berlin. Cicéron encaisse une fortune, puis disparaît quand le danger devient trop grand. Moyzisch survivra, témoignera après-guerre et publiera son récit. Ultime ironie : une partie des sommes versées à Cicéron était en faux billets.