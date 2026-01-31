Ressources Dans la même catégorie

Conférence Charles de Gaulle, jeunesse et premiers écrits Charles de Gaulle, figure emblématique de l’histoire française, voit le jour le 22 novembre 1890 à Lille, au sein...

Podcast Michel Clouscard et la trahison de mai 68 Dominique Pagani est un ancien ami et collaborateur du philosophe Michel Clouscard, théoricien du libéralisme libertaire et du capitalisme...

Documentaire Israël occupe Jérusalem et la Cisjordanie : victoire militaire, catastrophe humaine En juin 1967, la victoire militaire israélienne est fulgurante. À Jérusalem-Est, les généraux victorieux — Moshe Dayan, Uzi Narkiss...

Conférence Les animaux dans la Grande Guerre A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, Paris Animaux Zoopolis a organisé lundi 8 octobre...

Podcast 1972, le démantèlement de la French Connection Retour sur l’histoire de cette filière corso-marseillaise, dont le démantèlement en 1972 laisse espérer la fin du crime organisé....

Documentaire 1946-1950 – Les survivants, l’impossible départ après la Shoah (2/2) De 1945 à 1950, l’histoire méconnue de la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les...

Documentaire 1945 – Les survivants, l’impossible départ après la Shoah (1/2) De 1945 à 1950, la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les leurs ont péri...

Documentaire Août 1944 : la libération de Paris racontée par les combattants Août 1944. Paris se soulève. Après quatre années d’occupation, la Résistance française passe à l’action et la capitale devient...

Documentaire D’Auschwitz à Jérusalem Le 14 Mai 1948 à Tel Aviv, David Ben Gourion proclamait devant mille personnes émues aux larmes la création...

Documentaire La guerre des 6 jours Avril 1967 : le général Nasser, à la tête de l’Égypte, exige le retrait des forces de l’ONU du...

Documentaire Le soldat inconnu Visites privées vous propose de partir à la découverte du soldat inconnu, qui rend hommage aux si nombreux poilus...

Documentaire Décembre 1941 : Pearl Harbor Le 7 décembre 1941, sans préavis, le Japon lance son aéronavale contre la base américaine de Pearl Harbor sur...

Documentaire L’armée du centre : objectif Moscou Le Groupe d’Armées Centre était dirigé, comme la pointe d’une lance, vers le coeur de l’Union Soviétique : Moscou....

Documentaire Les fantômes du Mont-Blanc 1950, 1966. A 16 ans d’intervalle, deux avions de la compagnie Air India – le Malabar Princess puis le...

Documentaire Le Sandmännchen Jeanette Konrad évoque une émission pour enfants qui retrace un pan de l’Histoire allemande : das Sandmännchen.

Documentaire Countdown to 1990: la réunification de l’Allemagne Un documentaire qui explore les événements entourant la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes....

Documentaire 1914-1918 : les stigmates de la Grande Guerre L’est de la France, dont l’incontournable site de Verdun, renferme encore des stigmates des batailles de la Première Guerre...