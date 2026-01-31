Les Palestiniens rendent hommage à Yasser Arafat après sa mort, exprimant leur chagrin et leur dévotion pour le leader historique.
Les Palestiniens rendent hommage à Yasser Arafat après sa mort, exprimant leur chagrin et leur dévotion pour le leader historique.
Charles de Gaulle, figure emblématique de l’histoire française, voit le jour le 22 novembre 1890 à Lille, au sein...
Dominique Pagani est un ancien ami et collaborateur du philosophe Michel Clouscard, théoricien du libéralisme libertaire et du capitalisme...
En juin 1967, la victoire militaire israélienne est fulgurante. À Jérusalem-Est, les généraux victorieux — Moshe Dayan, Uzi Narkiss...
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, Paris Animaux Zoopolis a organisé lundi 8 octobre...
Retour sur l’histoire de cette filière corso-marseillaise, dont le démantèlement en 1972 laisse espérer la fin du crime organisé....
De 1945 à 1950, l’histoire méconnue de la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les...
De 1945 à 1950, la longue attente des juifs rescapés rêvant de fuir l’Europe où les leurs ont péri...
Août 1944. Paris se soulève. Après quatre années d’occupation, la Résistance française passe à l’action et la capitale devient...
Comment les douleurs du passé se transmettent-elles ? Saïd, fils de harki, et sa fille Lilia rencontrent Annie-Paule, juive...
Le 14 Mai 1948 à Tel Aviv, David Ben Gourion proclamait devant mille personnes émues aux larmes la création...
Avril 1967 : le général Nasser, à la tête de l’Égypte, exige le retrait des forces de l’ONU du...
Visites privées vous propose de partir à la découverte du soldat inconnu, qui rend hommage aux si nombreux poilus...
Le 7 décembre 1941, sans préavis, le Japon lance son aéronavale contre la base américaine de Pearl Harbor sur...
Le Groupe d’Armées Centre était dirigé, comme la pointe d’une lance, vers le coeur de l’Union Soviétique : Moscou....
1950, 1966. A 16 ans d’intervalle, deux avions de la compagnie Air India – le Malabar Princess puis le...
Jeanette Konrad évoque une émission pour enfants qui retrace un pan de l’Histoire allemande : das Sandmännchen.
Un documentaire qui explore les événements entourant la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes....
L’est de la France, dont l’incontournable site de Verdun, renferme encore des stigmates des batailles de la Première Guerre...
Nous sommes le 3 novembre 1908 et nous assistons à un événement remarquable en ce jour d’élection aux États-Unis...
L’armée de l’air allemande, ses tactiques et son équipement, de la Guerre Civile espagnole à la guerre aérienne dans...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site