Le 14 Mai 1948 à Tel Aviv, David Ben Gourion proclamait devant mille personnes émues aux larmes la création de l’Etat d’Israël. Un discours reçu par les juifs du monde entier comme l’accomplissement du rêve le plus fou : la fin de 2000 années d’exil. Pour les rescapés des camps de la mort, la création de l’Etat d’Israël fut un immense réconfort. Mais pour les 700 000 palestiniens qui fuiront ou seront chassés du nouveau pays, ce fut le début d’une injustice. Des premières persécutions nazies à nos jours, en passant par la tragédie de l’Exodus et le vote de l’ONU pour le partage de la Palestine en 1947, ce documentaire passionnant explique avec rigueur et sans parti pris les origines d’un conflit qui perdure encore…
Réalisateur : Serge de Sampigny