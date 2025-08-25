Les 6 et 22 juin 1944, les deux plus grandes opérations de la Seconde Guerre mondiale sont menées par...
Charles Lindbergh est une figure emblématique de l’histoire de l’aviation et de la culture américaine du XXᵉ siècle. Né...
En 1917, le coup d’État bolchevique accouche d’une armée dans le double contexte de la Grande Guerre et de...
L’aventure éthiopienne de Benito Mussolini représente l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire du fascisme italien....
L’histoire de l’Everest ne se résume pas aux exploits modernes ni aux foules de randonneurs qui s’y pressent aujourd’hui...
Ces hydravions géants ont changé le visage des Caraïbes
Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur...
Sylvie et Jean-Bernard ont grandi dans l’idée qu’ils avaient été abandonnés à la naissance. Mais ce frère et cette...
Avant les routes en Nouvelle-Calédonie, tout s’organisait par la mer. Du transport de passagers au transport de marchandises. Sur...
Ken Burns et Lynn Novick (« The War ») font revivre le traumatique Viêtnam de l’intérieur. Une plongée sanglante au cœur de la tragédie. Sixième volet : Fantômes (juin 1968-mai 1969)....
Il y a trente ans, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une sanglante...
Retour sur les massacres de la secte de l’Ordre du Temple Solaire. Cette organisation dirigée par Joseph diMambro et...
Churchill n’est pas encore premier ministre , mais seule sa voix s’élève pour fustiger la passivité des Alliés. A...
Ce documentaire décrit les différentes opérations militaires menées sur les fronts asiatiques et océaniens de la Seconde Guerre mondiale....
Le 5 mai 1945 marque une étape cruciale dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale : la libération du...
Le premier vol en orbite habité en 1961 a lieu dans un contexte de guerre froide. Après l’échec de...
Cette deuxième partie se concentre sur le recul progressif des forces allemandes devant les forces des Alliés, conjugué avec...
Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...
Le 23 Février 2002, Ingrid Betancourt, candidate à l’élection présidentielle en Colombie est enlevée par la guérilla d’extrême gauche...
L’Unterseeboot U-455 type VII C est lancé à Kiel en juin 1941 et coule au large de Gênes en...
