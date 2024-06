Conférence

Un milliard d’obus par Christophe Pommier, assistant de conservation au musée de l’Armée

La première guerre mondiale est pendant toute sa durée, et cela sous des formes diverses, une grande guerre d’artillerie. Que peut-on dire du principal objet porteur de mort, l’obus, sous un angle statistique et réaliste ? Que sont-ils ? Que contiennent-ils ? Comment évoluent-ils ? Quels sont leurs lanceurs ? Et surtout : pourquoi autant ? Une autre histoire de la guerre, froidement et terriblement matérielle….

