Le « renard du désert » d’Hitler, Rommel, a poussé à El Alamein, mais avec l’arrivée du général britannique non-conformiste, Bernard Montgomery, pour prendre en charge la huitième armée en Afrique du Nord, le vent du changement était sur le point de souffler. Pendant ce temps, sur le front russe, les troupes d’Hitler progressaient dans leur campagne de Stalingrad, le Führer se vantant que cette ville clé serait bientôt la sienne.