Podcast Mitterrand : la toute première cohabitation, même pas peur Olivier Duhamel entre dans les années 80 avec un spécialiste de la Constitution dont il fait une lecture toute...

Documentaire La France à genoux (Avril – Juin 1940) Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il...

Documentaire 5ème République : le rempart aux crises politiques 1958 : La France au bord du chaos politique. La IVème République vacille, paralysée par les querelles partisanes. René...

Documentaire Eisenhower le commandant suprême | Janvier – Mars 1944 Alors que l’hiver cédait la place au printemps, le monde regardait et attendait que les forces alliées se préparent...

Documentaire La fin du IIIème Reich | Avril Juin 1945 00:00 Les Russes sont entrés les premiers à Berlin, et comme Hitler s’est suicidé dans son bunker, la guerre...

Documentaire 1941, l’année fatale | Juillet – Septembre 1941 Si Hitler s’était attendu à une victoire décisive en Russie, à grande vitesse, il a été contrecarré à chaque...

Podcast Truman, le président qui semblait battu En 1948, le président américain sortant et candidat pour le camp démocrate semble trop impopulaire pour l’emporter. Il va...

Documentaire Royal Air Force contre Luftwaffe (Juillet – Septembre 1940) Avec l’Europe continentale sous le contrôle d’Hitler, le Führer allemand tourna son attention vers l’opération Sealion et la bataille...

Documentaire Amour haine et propagande, 1939-1940 : précher la guerre \r

Lorsqu’Adolf Hitler amorce sa campagne militaire en 1939, la plupart des Allemands ne veulent pas la guerre. Mais avec...

Podcast La véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d’art contemporain Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre...

Documentaire Les forces aériennes d’Hitler Gros plan sur les forces aériennes d’Hitler : la Luftwaffe, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été...

Podcast Karl Popper – Le paradoxe de la tolérance Dans nos sociétés démocratiques, la tolérance est un principe fondamental, qui peut se définir ainsi : l’acceptation de la...

Documentaire Les guerres israélo-arabes La guerre israélo-arabe de 1948-1949 commence le 15 mai 1948, au terme du mandat britannique sur la Palestine et...

Documentaire Les dardanelles 1915 Ce documentaire à base d’archives, réalisé en hommage aux « Poilus d’Orient », retrace les différentes étapes de la bataille des...

Documentaire 1943-1944 : la revanche de Staline En 1943 l’armée allemande moins nombreuse et moins expérimenté, après les pertes colossales de Stalingrad et de Koursk, passe...

Documentaire La conquête des Balkans Hitler, qui prépare déjà les plans de la campagne de Russie, doit sécuriser les Balkans afin de bloquer le...

Documentaire Histoire de l’aviation : la conquête de l’univers Découvrez comment, en moins d’un siècle, la technologie, le courage et la persévérance ont permis à l’homme de passer...

Documentaire Pieds-noirs, les exilés d’Algérie pour l’éternité L’Algérie a fêté cette année les 60 ans de son indépendance. 1962 marque aussi le rapatriement dans l’urgence de...

Documentaire Charles avant De Gaulle En 1940, de Gaulle a presque 50 ans. Cet homme a un passé, il ne naît pas le 18...