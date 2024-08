Documentaire



Comment peut-on, au 21ème siècle, parler de la Shoah ? Peut-elle encore résonner chez les nouvelles générations ? Alors que les derniers témoins disparaissent, les lieux de mémoire et les livres d’Histoire finiront-ils par devenir les seuls dépositaires de ce passé ?

Le temps d’une année scolaire, le film accompagne des élèves de 3ème qui, avec leur professeur, participent au projet « Convoi 77 » en menant une véritable enquête pour reconstruire la vie d’un déporté du dernier grand convoi parti de Drancy pour Auschwitz.

Caroline, Sarah, Mory, Mauricio, Salomé et Guillaume sont des adolescents partagés entre leur héritage familial et l’émergence de leur propre regard sur le monde. Entre indifférence et prise de conscience, détachement et émotion, l’histoire du génocide des juifs commence à entrer en résonance de manière inattendue lorsque des liens se tissent avec leur propre histoire.

Un film de Sebastiano d’Ayala Valva

© 2020, Licenced by Grand Angle Distribution