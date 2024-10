Documentaire

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de bande dessinée présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet principal de leur récit graphique.

En leur compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.

Avec la participation de Jacques TARDI, Henrik REHR, KRIS et MAËL, David VANDERMEULEN, Joe SACCO, Charlie ADLARD et Robbie MORRISON, et Delphine PRIET-MAHEO

Titre original : 14-18 et la BD – là où poussent les coquelicots

Un film de Vincent Marie

© 2016, Licenced by Lukarn