Documentaire

Au début de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Juifs d’Europe de l’Est et d’Allemagne se réfugient en France, convaincus d’échapper à la folie meurtrière du nazisme. Mais alors que les troupes nazies progressent et que leurs lois raciales s’appliquent, des parents désespérés tentent de sauver leurs enfants d’une mort certaine. Tout au long de la guerre, des organisations et des individus dévoués s’efforcent de soustraire ces enfants aux camps et de les protéger de la déportation.

Parmi ces refuges, il y a un petit village, devenu la « colonie » d’Izieu, où les enfants sont cachés dans l’espoir de survivre.

Mais le 6 avril 1944, un an plus tard, quarante-quatre enfants juifs et sept éducateurs de la colonie d’Izieu sont arrêtés par la Gestapo, sur ordre de Klaus Barbie. Ils sont déportés à Auschwitz, où aucun d’eux ne reviendra. Tous seront gazés dès leur arrivée.

Ce documentaire, réalisé avec le concours d’historiens, raconte l’histoire des enfants d’Izieu. À travers les témoignages de trois survivants — Paul, Alexandre et Serge — qui ont échappé à la rafle, et avec des lettres et des archives, ce film retrace leur parcours collectif et leurs histoires uniques, empreintes de souffrance et d’espoir.

Directed by : Romain Icard