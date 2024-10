Documentaire



Le Brésil est réputé pour être le pays le plus riche en eau de la planète. Pourtant, le Nordeste souffre d’une sécheresse chronique. Le Sertao, plus particulièrement, est une région cruelle, recouverte par la caatinga, une végétation d’épineux dans laquelle on ne peut élever que quelques bêtes.

C’est ici qu’est né et a sévi Lampion, le plus célèbre des bandits brésiliens, qui volait aux riches exploitants pour redistribuer une partie de son butin aux plus démunis. Sa légende est controversée, mais il est considéré comme le pur produit de cet environnement hostile.

Un film de Pierre Meynadier

©Ampersand