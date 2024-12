Documentaire

En 1916, les armées sont enterrées et on assiste à l’interminable guerre des tranchées. Offensives, contre-offensives coûteuses en hommes et sans autres résultats réels. En juillet les forces britanniques aidées de forces françaises essayent de percer les lignes allemandes près de la Somme mais au terme de cinq mois de combats, la guerre de mouvement espérée s’est à nouveau transformée en guerre d’usure. Les pertes des deux camps sont considérables et aucun des objectifs fixés par les alliés n’est atteint. Cet enlisement du conflit, les pertes humaines énormes et les privations des populations civiles engendrent une lassitude des peuples et on assiste à une contestation croissante y compris sur le front et à des mutineries sévèrement réprimées.