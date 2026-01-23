Documentaire

Sur la côte sud-est de la Méditerranné se trouve la région historique de la Palestine. Aujourd’hui, elle comprend Israël, la Bande de Gaza, la Cisjordanie, une partie de la Syrie, la Jordanie et le Liban. Pendant des décenies, Les palestiniens et les nations arabes ont combattu pour un état indépendant de Palestine. Pour beaucoup, la Palestine est la terre d’Israël, la terre promise. Aussi bien les Juifs que les Musulmans la revendiquent. De 1517 à 1917, la Palestine a été intégrée à l’Empire ottoman. Pendant 600 ans, la Palestine a existé en tant qu’État multiethnique. Vers 1917/18, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques conquièrent la Palestine, qui devient un territoire placé sous mandat britannique. Cependant, les Britanniques font des promesses contradictoires aux Juifs et aux Arabes pour finalement vaincre les Ottomans, ce qui alimente le conflit du Moyen-Orient qui perdure encore aujourd’hui. Les tensions entre Juifs et Arabes dans la Palestine mandataire britannique ne cessent de croître à cette époque et des affrontements violents s’ensuivent. En 1937, une commission d’enquête britannique conclut que la division du pays en un État arabe et un État juif est la seule voie possible vers la paix…

Le conflit actuel au Moyen-Orient commence déjà à la fin du 19e siècle. En Europe de l’Est, l’antisémitisme croît considérablement à cette époque et de nombreux Juifs se rendent en Palestine pour échapper aux pogroms. Dans la culture juive, ce mouvement est appelé la première Aliyah – la première vague d’immigration.

Cet extrait met en lumière les racines du conflit israélo-palestinien actuel et montre comment les destins de deux peuples s’entremêlent pour devenir l’un des conflits les plus tragiques du XXIe siècle. A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, la question d’un état juif devient une priorité brûlante à résoudre. La Grande-Bretagne décide alors de laisser entre les mains de l’ONU le future de son mandat en Palestine. Et en novembre 1947, l’ONU vote pour la partition de la Palestine. Plus de la moitié de la Palestine revenient aux juifs, bien que les arabes représentent la majorité de la population palestinienne. Le 14 mai 1948, Ben Gourion proclame la création de l’état d’Israël en Palestine. Toutefois, déçus par la partition, les arabes palestiniens et leurs alliés – Egypte, Syrie, Jordanie, Liban et Irak – envahissent Israël le jour suivant. Et ainsi acté le début d’un long et irrésolu conflit, avec le déclenchement de la première guerre Israelo-Arabe, qui va conduire à l’exode de milliers d’arabes palestiniens d’Israël.

© Licensed by CHRONOS UGC