Pur produit du système communiste, maître du Kremlin de 1985 à 1991, réformateur d’un régime à bout de souffle, paria dans son propre pays depuis l’effondrement de l’URSS, qui est vraiment Mikhaïl Gorbatchev ? Il a suffi de six ans à la tête de l’Union soviétique pour que Mikhaïl Gorbatchev, pur produit du régime, change la face du monde : éclatement de l’URSS, effondrement des régimes communistes en Europe, fin de la guerre froide… À l’approche de ses 80 ans, le dernier empereur soviétique a accepté de raconter les périodes les plus importantes de son existence et de confier les détails révélateurs de sa vie, sa jeunesse et les coulisses du pouvoir.

Réalisateur : Gulya Mirzoeva

