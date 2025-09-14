Documentaire

En 1939 elle était la force militaire la plus puissante du monde.Son nom : la WERHMACHT ! L’organisation de la Werhmacht, ses stratégies, ses forces, ses faiblesses, ses armes, ses victoires, ses défaites tout est présenté et très clairementexpliqué dans cette vidéo.

00:00 Histoire de la Wehrmacht

10:37 La Wehrmacht, les organisations d’approvisionnement

12:31 Les unités combattantes

20:34 La tactique de la Wehrmacht

24:15 Les tactiques offensives de la Wehrmacht

31:23 Les tactiques défensives de la Wehrmacht

37:01 La Wehrmacht L’histoire de la guerre

41:10 Les effets dévastateurs de la prise de contrôle militaire d’Hitler

44:13 Force aérienne alliée

48:33 5e Division blindée (Wehrmacht)

Des documents d’archives étonnants retracent l’incroyable

folie guerrière de son chef suprême, Adolf Hitler. Elle regroupait l’armée de terre, de mer (la KRIEGSMARINE) et de l’air (la LUFTWAFFE). Comment était-elle parvenue à cette transformation radicale ? Grâce à la volonté sans faille d’un homme : Hitler, le Fuhrer. La WERHMACHT passa à l’attaque dès 1939 et conquit très vite plusieurs pays et termina par la France. L’Angleterre, protégée par la Manche et victorieuse de la Luftwaffe de Goering ne tomba pas sous le joug allemand. L’Allemagne rompit en 1941 le traité qui l’alliait à la Russie et la WERHMACHT attaqua dans les plaines russes. Elle y fut d’abord victorieuse, puis défaite. Elle ne put rien non plus contre le débarquement allié en juin 1944, mais résista jusqu’au coeur de Berlin.

Image : Noir et blanc et Couleurs