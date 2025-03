Podcast

Il existe toujours de nombreuses légendes et mythes à propos de la Seconde Guerre mondiale. Dans une nouvelle série de nos Cours d’Histoire, Storiavoce fait le point avec Olivier Wieviorka, auteur d’une Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce premier volet, nous nous penchons sur les origines du conflit : doit-on en chercher les causes dans le traité de Versailles ou penser ce conflit sur le temps long comme le général de Gaulle, qui parlait d’une nouvelle « guerre de Trente Ans » ? Est-ce qu’il existe une continuité entre Guillaume II et Hitler ? Que signifie, de chaque côté de la Manche, la politique d’appeasement ? En quoi la politique de sécurité collective a-t-elle été un échec ? Une guerre préventive était-elle possible ?