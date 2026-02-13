Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...
Franck Ferrand nous plonge au cœur de l’histoire fascinante du père de la nation indienne.
L’histoire de Renault, c’est à la fois des modèles mythiques, des inventions géniales, une nationalisation hâtive, des avancées sociales,...
Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...
La Normandie, un sale moment pour les Allemands.
Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...
Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
En 1939, sûr de sa politique sociale nationaliste et des préparatifs détournants le traité de Versailles, Adolf Hitler déclenche...
Dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Sir Winston Churchill et le Général de Gaulle, qui avaient eu...
Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. De Saint-Germain-des-Prés à « La fureur de vivre », des...
Derrière l’icône de la non-violence et le visage de l’indépendance indienne se cache un homme aux paradoxes fascinants et...
Cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise), présente un...
Lorsque le sous-marin nazi U-515 quitte Lorient en avril 1944 pour partir à la chasse aux navires ennemis, il...
Ce documentaire, alternant témoignages d’officiers survivants et documents d’époque, retrace la Bataille de l’Atlantique (septembre 1939 – mai 1945)....
La panoplie du parfait vacancier a-t-elle toujours eu le parasol pour effigie ? Elsa Devienne nous raconte l’histoire sociale et...
1944. Adolf Hitler joue son dernier atout : une gigantesque offensive à l’Ouest en utilisant ses dernières troupes et...
L’organisation de la Wehrmacht, ses stratégies, ses forces, ses faiblesses, ses armes, ses victoires, ses défaites tout est présenté...
Entre 1926 et 1972, plus de 600 enfants jenisches ont été séparés de leurs familles en Suisse dans le...
Simone Veil est l’une des femmes les plus importantes de l’histoire contemporaine, un symbole de liberté et de courage,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site