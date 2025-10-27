Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....
L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...
Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...
La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...
Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...
La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...
Les évènements de mai-juin 1968, ou plus brièvement Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent, en France,...
Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...
Ce film est une plongée passionnante au cœur de la guerre froide, ce conflit majeur du XXe siècle. Berlin...
Construit dans le style néoclassique sous l’Empire allemand, le palais du Reichstag a connu un passé tumultueux. Incendié en 1933...
1957. Le succès russe de Spoutnik représente un véritable revers pour les Américains, dépassés technologiquement par leurs ennemis dans...
Bruce Lee est né en 1940 à San Francisco. Initié au kung-fu dès sa jeunesse, il finit par ouvrir...
Le film débute par la découverte d’un personnage inconnu du grand public et pourtant acteur principal du crime :...
« Je ne vois pas pourquoi l’homme ne serait pas aussi cruel que la nature » Adolf Hitler 00:00 Hitler et...
En 1961, les autorités d’Allemagne de l’Est construisent, au coeur de Berlin, un mur isolant les zones sous le...
A l’aube du 6 juin 1944, il y a tout juste 75 ans, une immense armada prend d’assaut les...
Quelques films amateurs muets révèlent des images idylliques de la France sous occupation allemande, dans lesquels envahisseurs et vaincus...
Ce documentaire est composé d’un mélange de prises de vues de situation tournées en 2001 et de l’interview...
Des premiers vols d’essai aux nouveaux défis environnementaux, en passant par les avancées impressionantes enregistrées lors de la Seconde...
En 1946, l’enthousiasme gagne le peuple argentin avec l’ascension au pouvoir de Juan Peron et de sa femme Evita....
