Documentaire Le mystère Renault sous l’occupation Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, la collaboration économique avec les nazis tourne à plein régime....

Documentaire La naissance de l’État d’Israël L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...

Documentaire Gandhi, leader historique Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...

Documentaire Les débuts de la décolonisation La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...

Documentaire La loi de Lynch Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...

Documentaire La crise des missiles de Cuba La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...

Documentaire Mai 68: « Il est interdit d’interdire ! » Les évènements de mai-juin 1968, ou plus brièvement Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent, en France,...

Documentaire Lorient, Ville portuaire 1900-1945 Film documentaire historique sur la construction du port de pêche et son inauguration en 1927 autour de deux...

Documentaire Les aides de camp du Général de Gaulle L’approche est inédite : les hommes de l’ombre du Général De Gaulle racontent le personnage dans son intimité. Général,...

Documentaire Les ailes de la guerre – Corée, combat sur Mig Alley \r

Pendant la guerre de Corée, les as de l’aviation américaine risquent leur vie à bord de leurs F-86 Sabre...

Podcast Comment les fast-foods ont conquis la France Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...

Documentaire Secrets d’Histoire – Sarah Bernhardt, sa vie, ses folies Muse des plus grands artistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, la comédienne Sarah...

Documentaire Eté 1943 : Nantes sous les bombes alliées A l’été 1943 les objectifs militaires de Nantes sont bombardés par les Forces aériennes américaines, les installations portuaires, des...

Documentaire Le sauvetage des enfants juifs Pour les 100 ans, en 2010, de l’Oeuvre de Secours aux Enfants, connue pour avoir sauvé 5000 enfants juifs...

Documentaire Les plus grandes batailles de chars El Alamein, Koursk, Montgomery, Rommel, Guderian, Zhukov sont des noms entrés dans la légende. Mais derrière la légende, la...

Documentaire Qui a coulé le Lusitania ? Le 7 mai 1915, une torpille percute le RMS Lusitania, paquebot transatlantique en route pour Liverpool. Quelques secondes plus...

Documentaire L’empire colonial français dans la Grande Guerre Eté 1914, la Grande Guerre éclate. Elle embrase la France puis l’Europe et le monde dans un déluge de...