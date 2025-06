Documentaire

L’épopée fantastique des hommes et des machines. Des origines à 1945.La Royal Air Force ou R.A.F. a été opérationnelle sans interruption depuis sa création le 01 Août 1918 . Ce documentaire en raconte la passionnante histoire et son rôle déterminant dans la seconde guerre mondiale. Il permet aussi d’apprécier combien étaient grands le courage, l’abnégation, l’esprit de sacrifice des hommes et des femmes qui ont magnifiquement servi leur patrie et la cause alliée. Des images d’archives exceptionnelles font revivre les terribles combats menés par les Spitfire, les Hurricane, les Mosquitos, les Lancaster et tant d’autres …