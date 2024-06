Documentaire



Née en 1938 à Téhéran, Farah Diba rencontre le monarque iranien Mohammad Reza Pahlavi à Paris, alors qu’elle est étudiante en architecture. En l’épousant, elle devient la troisième femme du dernier chah, et la première impératrice de l’histoire de l’Iran lors du sacre de son mari. La jeune souveraine devient alors une figure internationale populaire, notamment pour son charisme et son engagement dans de nombreux projets sociaux, lequel fait d’elle un moteur de modernisation pour le pays. Mais elle subit aussi la réprobation suscitée par le régime répressif de son époux.

En 1979, l’ayatollah Khomeyni prend le pouvoir et instaure une République islamique. La famille impériale prend la fuite. Après la mort du Chah en 1980, l’ancienne impératrice se retire à Paris où le destin continue de s’acharner contre elle. En 2001, sa benjamine, Leila, s’ôte la vie.

Dix ans plus tard, c’est au tour de son plus jeune fils, Ali-Reza. Retraçant sa vie tumultueuse, le documentaire suit Farah Pahlavi à Paris, puis lors de voyages en Égypte et à Venise. Documents d’archives, photographies inédites et films amateurs privés animent ce portrait.



Un documentaire de Géro Von Boehm

© ARTE – Interscience GmbH – 2018