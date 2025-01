Documentaire

Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de Porsche, et Ferdinand Piëch, son homologue chez Volkswagen, sont cousins germains. Ferry Porsche, le père du premier, et Louise Piëch, la mère du second, étaient les deux enfants de Ferdinand Porsche, inventeur de la « Coccinelle » et fondateur de l’entreprise Volkswagen en 1936.

Après la mort du patriarche, dans les années 1960, le fils de Louise, Ferdinand, entre chez Porsche. Jeune ingénieur plein d’ambition, il développe des voitures de sport ultrarapides mais coûteuses, et inquiète son oncle Ferry. Contraint de quitter l’entreprise, il entre quelques années plus tard chez Audi, filiale du groupe Volkswagen.

Les tensions sont au plus haut lorsque Porsche, en 2007, lance une OPA sur Volkswagen, dont il devient propriétaire début 2009. L’été 2009 amènera pourtant un retournement spectaculaire, avec la réconciliation des clans et un projet de fusion. Celle-ci a finalement eu lieu en août 2012.