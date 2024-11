Documentaire

Le 16 mars 1968, en pleine guerre du Vietnam, dans le village de My Lai, les soldats américains de la Charlie Company exécutent 504 civils. Des femmes, des enfants, des vieillards. Étouffé par l’armée, le massacre restera secret jusqu’en novembre 1969. La presse s’empare de l’affaire.

Des photos insoutenables font le tour du monde et l’opinion publique bascule. Quarante ans plus tard, ce film suit les traces qu’a laissées ce terrible événement chez ceux qui l’ont vécu : Fred Widmer, un ancien GI de la Charlie Company, Ron Haeberle, le photographe par qui le scandale est arrivé, et

Larry Colburn, un ancien GI qui s’interposa pour mettre fin au carnage. Il revient à My Lai, à la rencontre des survivants vietnamiens. Dans les banlieues enneigées de Cleveland, dans un lycée ordinaire de Pittsburgh et les rizières scintillantes de My Lai, le film plonge dans leurs souvenirs et raconte ces fantômes qui hantent encore chacun d’entre eux.

Un film écrit par Thomas Bronnec

Réalisé par Thomas Bronnec et Jean Crépu

©Java