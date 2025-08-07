La révolution bolchévique bouleverse l’équilibre de la Première Guerre mondiale. En 1917, la Russie signe une paix séparée avec l’Allemagne, affaiblissant les Alliés. En parallèle, la peur d’une contagion révolutionnaire secoue l’Europe, rendant la guerre de plus en plus impopulaire. Grâce à des images d’archives rares et aux commentaires éclairants de l’historien Pierre Miquel, ce documentaire retrace les grands moments du conflit sous tous les angles.