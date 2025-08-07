Le 2 juillet 1994, le vol USAir 1016 relie Columbia et Charlotte (États-Unis). Mais à l’approche de Charlotte, l’avion...
Ce documentaire explore la Genèse du manifeste d’Adolf Hitler, écrit en prison en 1924, où il expose son idéologie...
L’archéologie sous-marine est une discipline récente dont les débuts sont intimement liés au développement de la plongée autonome. En...
Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques....
Contrairement aux idées reçues, le football en France n’a pas toujours été un sport populaire. À ses débuts, il...
Viktor Kortchnoï, né en 1931 à Leningrad, fut l’un des plus grands maîtres d’échecs du XXe siècle et une...
C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...
Entre 1960 et 1982, la Corse traverse une période charnière, souvent qualifiée de préhistoire de son statut particulier. Cette...
Depuis plus de soixante ans, la Corée est divisée en deux États, deux sociétés diamétralement opposées. Une réunification est-elle...
Le 17 février 1943, six agents norvégiens pénètrent sur le territoire de Norvège occupé. Ils ont pour objectif l´usine...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Arctique a joué un rôle stratégique inattendu en raison de ses ressources et de...
En septembre 1941, le lieutenant-commandant Malcolm David Wanklyn dirige le sous-marin britannique HMS Upholder. Au large de la Libye,...
Franck Ferrand consacre une émission aux Kamikazes japonais, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il propose de nous transporter...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
La terrible bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l’Aisne ou « offensive Nivelle » a...
L’expression « bataille de l’Atlantique » désigne l’ensemble des combats qui ont eu lieu dans l’Atlantique nord, pendant la...
Hans Beilmer, membre du Parti communiste, trouve enfin du travail après deux ans de chômage, mais est arrêté suite...
La conquête de l’espace marque la fin des années 60. Le CSG lance sa toute première fusée en 1968....
Dans l’entre-deux-guerres, la société française dominée par la ruralité ne cesse d’évoluer. Le monde urbain, lui aussi, se transforme...
L’unité UVS-5 a été créée de toutes pièces. Elle a servi de couverture à une bande d’escrocs qui, s’attribuant...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site