Documentaire Le terrible crash du vol USAir 1016 Le 2 juillet 1994, le vol USAir 1016 relie Columbia et Charlotte (États-Unis). Mais à l’approche de Charlotte, l’avion...

Documentaire Pourquoi Mein Kampf est-il encore si dangereux ? Ce documentaire explore la Genèse du manifeste d’Adolf Hitler, écrit en prison en 1924, où il expose son idéologie...

Conférence Fortunes de mer L’archéologie sous-marine est une discipline récente dont les débuts sont intimement liés au développement de la plongée autonome. En...

Podcast Les tirailleurs sénégalais Banania, chéchia et coupe-coupe… La trilogie autour des tirailleurs sénégalais remporte sans nul doute la palme des clichés historiques....

Podcast Comment le football est devenu un sport populaire Contrairement aux idées reçues, le football en France n’a pas toujours été un sport populaire. À ses débuts, il...

Podcast Kortchnoï, maître des échecs et dissident Viktor Kortchnoï, né en 1931 à Leningrad, fut l’un des plus grands maîtres d’échecs du XXe siècle et une...

Documentaire Handicap, aux origines du combat C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...

Conférence 1960-1982 – La préhistoire du statut particulier de la Corse Entre 1960 et 1982, la Corse traverse une période charnière, souvent qualifiée de préhistoire de son statut particulier. Cette...

Documentaire Les grandes offensives – Les prémices de la bombe A Le 17 février 1943, six agents norvégiens pénètrent sur le territoire de Norvège occupé. Ils ont pour objectif l´usine...

Documentaire 39-45 : la guerre de l’Arctique – Changement d’alliance Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Arctique a joué un rôle stratégique inattendu en raison de ses ressources et de...

Documentaire Batailles sous les mers – Opération Crusader En septembre 1941, le lieutenant-commandant Malcolm David Wanklyn dirige le sous-marin britannique HMS Upholder. Au large de la Libye,...

Podcast Kamikazes japonais Franck Ferrand consacre une émission aux Kamikazes japonais, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il propose de nous transporter...

Documentaire Secrets de guerre – La résistance française Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...

Documentaire Guerre 14/18 : la grande bataille du Chemin des Dames La terrible bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l’Aisne ou « offensive Nivelle » a...

Documentaire La bataille de l’Atlantique (1/2) L’expression « bataille de l’Atlantique » désigne l’ensemble des combats qui ont eu lieu dans l’Atlantique nord, pendant la...

Documentaire 1918-1939 : les rêves brisés de l’entre-deux guerres (3/8) Hans Beilmer, membre du Parti communiste, trouve enfin du travail après deux ans de chômage, mais est arrêté suite...

Documentaire Guyane – Celui qui faisait décoller les fusées La conquête de l’espace marque la fin des années 60. Le CSG lance sa toute première fusée en 1968....

Podcast 1919-1939 : la vie quotidienne des français après la Grande Guerre Dans l’entre-deux-guerres, la société française dominée par la ruralité ne cesse d’évoluer. Le monde urbain, lui aussi, se transforme...