Et si l’histoire de toute une époque se racontait à travers les souvenirs intimes de quatre amis ? Le portrait sensible d’une jeunesse et de son époque, de la fin des années 60 au début des années 1980, à travers quatre jeunes Européens qui se sont connus pendant le Summer of Love, en 1967, et dont les destins croisés rencontrent la grande Histoire.