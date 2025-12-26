Podcast

Entre 1939 et 1949, la guerre menée par l’Union soviétique constitue l’un des fronts les plus meurtriers du XXᵉ siècle : un conflit total qui oppose l’URSS à l’Allemagne nazie, dévaste des régions entières, entraîne des déplacements massifs de population et fait près de 27 millions de morts. Cette décennie bouleverse l’ensemble de la société soviétique et transforme durablement le pays, conduisant, malgré l’ampleur des destructions, à l’émergence de l’URSS comme superpuissance dans le nouvel ordre mondial.

Dans cet entretien, Alexandre Sumpf revient sur les principaux enjeux de cette période : la violence extrême des combats, la mobilisation de la population, le rôle déterminant des femmes, la structuration du mouvement partisan, la centralité de la Shoah à l’Est, les espoirs déçus de libéralisation à la sortie du conflit, ainsi que les mémoires concurrentes de cette guerre dans l’espace post-soviétique.