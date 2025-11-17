Documentaire

Espion pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, devenu une figure majeure du monde du vin, Peter Sichel a connu un destin digne d’un roman d’aventures. Récit d’une existence riche et singulière, au travers des grands événements du XXe siècle.

Au cours de ses cent deux années de vie, Peter Sichel (1922-2025) a été témoin et acteur de nombreux bouleversements historiques. Né en Allemagne dans une famille juive de négociants en vins, il fuit le régime nazi avec les siens en 1941, et se réfugie aux États-Unis. Là, il rejoint l’armée américaine puis intègre l’OSS, ancêtre de la CIA. Ses premières missions consistent notamment à former de nouveaux agents pour la Résistance en France. Après la guerre, il devient chef de la CIA à Berlin-Ouest, en plein commencement de la guerre froide. De retour aux États-Unis, il est promu chef du service espionnage pour l’Europe de l’Est. Cependant, pour avoir averti ses supérieurs de la dangerosité excessive de certaines opérations, menées par les services secrets au détriment de la vie de certains agents, il se retrouve dans le collimateur du FBI. Muté à Hongkong en 1956, il démissionne de la CIA quatre ans plus tard et change de vie pour reprendre l’activité familiale de commerce de vin, obtenant un succès mondial grâce à la marque de pétillant « Blue Nun ».

Humour et perspicacité

Filmé par la cinéaste germano-américaine Katharina Otto-Bernstein, Peter Sichel raconte avec humour et perspicacité son exil, la guerre, son expérience de l’espionnage et les divers conflits moraux auxquels il a été confronté au cours de son existence mouvementée. Nourri d’images d’archives captivantes et d’interventions de spécialistes de la période, ainsi que des témoignages de l’épouse et des filles de cet homme aux multiples vies, le récit d’un parcours exceptionnel, qui évoque au passage les défaillances des services secrets américains à leurs débuts.

Documentaire de Katharina Otto-Bernstein (États-Unis, 2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 11/02/2026