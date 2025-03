Documentaire

Le Grand Nord calédonien, au-dessus de Koumac, fut par le passé le théâtre d’une riche activité minière : l’extraction du chrome. La mine la plus importante est celle de Tiébaghi, ouverte en 1901. D’autres mines suivirent amenant une modernité extraordinaire pour l’époque, telles que la Mine Fantoche et la Mine Chagrin. Aujourd’hui, le chrome n’est plus qu’un lointain souvenir pour les Calédoniens. Mais Marina Minocchi va faire revivre ce passé grâce à la mémoire de son cousin, René-Jacques Guépy qui a grandi à la Mine Fantoche, et à Guy Gastaldi, descendant de contremaître de cette mine.